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После ранения на СВО скончался солист ансамбля «Сибай» из Башкирии

После ранения на СВО скончался солист ансамбля «Сибай» из Башкирии

14:47, 07 июл 2023

Стало известно о гибели на СВО участника ансамбля «Сибай» Ильнара Хатмуллина. Родные начали поиски после того, как узнали о серьезном ранении и экстренной госпитализации молодого человека. Информацию об этом в своих социальных сетях сообщила Луиза Каримова, подруга семьи.



"Сегодня пришла ужасная новость, Ильнара не удалось спасти! Лариса и Ильдар, мы выражаем вам наши глубочайшие соболезнования. Вам терпения пережить эту боль, просто нет слов, просто жаль! Просто слов нет, как жаль! Большое спасибо всем, кто принимал участие в поисках Ильнара!", - написала она в своих социальных сетях.


Ранее издание Newsbash сообщало о том, что солист ансамбля получил тяжелые ранения в ходе боя 28 июня. Врачи ампутировали ему ногу, также у него были многочисленные осколочные ранения на руке, груди и голове. После операции бойца вывезли из госпиталя в Рубежном и следы его затерялись. Были объявлены поиски.

У мобилизованного на спецоперацию 23-летнего Ильнара Хатмуллина в феврале родился сын.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: спецоперация Погибшие на Украине
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