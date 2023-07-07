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В Башкирии простились с погибшим в СВО младшим сержантом Айдаром Хусаиновым

В Башкирии простились с погибшим в СВО младшим сержантом Айдаром Хусаиновым

14:58, 07 июл 2023

В пятницу, 7 июля, в Башкирии в последний путь проводили уроженца Белокатайского района Айдара Хусаинова, погибшего в зоне проведения СВО на Украине. Служил военнослужащий радиотелефонистом боевой машины реактивного артвзвода. Информацию об этом на своей личной страничке в соцсетях передал глава района Масхут Минигалин.



Чиновник выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего Айдара от лица жителей Белокатайского района. Он также выразил свою поддержку и пожелал сил и терпения пережить эту утрату.

В связи с этим трагическим событием, развлекательная программа, запланированная в районе на День молодежи, была отменен.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Белокатайский район спецоперация Погибшие на Украине
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