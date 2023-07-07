В Башкирии простились с погибшим в СВО младшим сержантом Айдаром Хусаиновым

14:58, 07 июл 2023

В пятницу, 7 июля, в Башкирии в последний путь проводили уроженца Белокатайского района Айдара Хусаинова, погибшего в зоне проведения СВО на Украине. Служил военнослужащий радиотелефонистом боевой машины реактивного артвзвода. Информацию об этом на своей личной страничке в соцсетях передал глава района Масхут Минигалин.







Чиновник выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего Айдара от лица жителей Белокатайского района. Он также выразил свою поддержку и пожелал сил и терпения пережить эту утрату.



В связи с этим трагическим событием, развлекательная программа, запланированная в районе на День молодежи, была отменен.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети