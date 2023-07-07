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8 июля в Башкирии ожидается жара до +34 градусов

8 июля в Башкирии ожидается жара до +34 градусов

22:52, 07 июл 2023

В субботу, 8 июля, в Башкирии прогнозируется повышение температуры до отметки +34 градуса по Цельсию. Об этом сообщают синоптики республиканского Гидрометцентра.

Согласно прогнозам метеорологов в регионе в ближайшие дни сохранится жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха будет на 5-7 градусов выше нормы.



После захода солнца столбики термометров покажут значения от +11 до +21 градусов, по северу и востоку будет прохладно до +11 градусов. В течение дня температура воздуха поднимется до +29…+34 градусов. Ветер будет умеренным, его порывы временами достигнут14 м/с.

Высокая температура сохранится в течение нескольких дней, после чего постепенно начнет снижаться.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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