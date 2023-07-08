Жителей Башкирии предупреждают об аномальной жаре
22:47, 08 июл 2023
Жители Башкирии получили предупреждение о значительном повышении температуры воздуха. По информации синоптиков Башгидрометцентра, в ряде районов Республики Башкортостан ожидается чрезвычайная опасность возникновения пожаров.
В воскресенье, 9 июля, дневная температура воздуха повысится до отметки +38 градусов.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в четверг, 13 июля, прогнозируется резкое похолодание. Ночью температура воздуха составит +16 градусов, а днем поднимется до +19. Возможны небольшие осадки.
Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik
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