Жителей Башкирии предупреждают об аномальной жаре

22:47, 08 июл 2023

Жители Башкирии получили предупреждение о значительном повышении температуры воздуха. По информации синоптиков Башгидрометцентра, в ряде районов Республики Башкортостан ожидается чрезвычайная опасность возникновения пожаров.



В воскресенье, 9 июля, дневная температура воздуха повысится до отметки +38 градусов.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в четверг, 13 июля, прогнозируется резкое похолодание. Ночью температура воздуха составит +16 градусов, а днем поднимется до +19. Возможны небольшие осадки.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik