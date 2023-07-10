В Башкирии прогнозируется знойная погода
00:01, 10 июл 2023
По последним прогнозам Башгидрометцентра, в понедельник, 10 июля, в Башкирии ожидается повышение температуры воздуха, которая достигнет +37 градусов. В этот день дождей не ожидается.
Ночью температура воздуха будет колебаться в диапазоне от +18 до +23 градусов, по северу и востоку ожидается понижение до +13 градусов. В течение дня столбики термометров покажут значения до +32...+37 градусов.
Подует умеренный юго-восточный, южный ветер, днем местами возможны сильные порывы.
Автор: Семен Подгорный