В Башкирии прогнозируется знойная погода

00:01, 10 июл 2023

По последним прогнозам Башгидрометцентра, в понедельник, 10 июля, в Башкирии ожидается повышение температуры воздуха, которая достигнет +37 градусов. В этот день дождей не ожидается.



Ночью температура воздуха будет колебаться в диапазоне от +18 до +23 градусов, по северу и востоку ожидается понижение до +13 градусов. В течение дня столбики термометров покажут значения до +32...+37 градусов.



Подует умеренный юго-восточный, южный ветер, днем местами возможны сильные порывы.

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Автор: Семен Подгорный