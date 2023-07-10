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В Башкирии прогнозируется знойная погода

В Башкирии прогнозируется знойная погода

00:01, 10 июл 2023

По последним прогнозам Башгидрометцентра, в понедельник, 10 июля, в Башкирии ожидается повышение температуры воздуха, которая достигнет +37 градусов. В этот день дождей не ожидается.

Ночью температура воздуха будет колебаться в диапазоне от +18 до +23 градусов, по северу и востоку ожидается понижение до +13 градусов. В течение дня столбики термометров покажут значения до +32...+37 градусов.

Подует умеренный юго-восточный, южный ветер, днем местами возможны сильные порывы.
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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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