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В Сибае похоронили солиста филармонии Ильнара Хатмуллина

В Сибае похоронили солиста филармонии Ильнара Хатмуллина

11:34, 10 июл 2023

В Башкирии попрощались с 23-летним солистом филармонии Ильнаром Хатмуллиным, который погиб в зоне проведения СВО на Украине. Церемония прощания началась с самого утра, 10 июля. Об этом на своей личной страничке в соцсетях сообщила друг семьи Л. Каримова.



Ильнара Хатмуллина призвали на спецоперацию во время частичной мобилизации осенью прошлого года. 28 июня 2023 года, боец получил ранение и его госпитализировали, однако из-за множества осколочных ранений спасти его не удалось.

В феврале текущего года у Ильнара родился сын и он приезжал в краткосрочный отпуск, чтобы его увидеть.


Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в зоне СВО пропал артист ансамбля «Сибай» Ильнар Хатмуллин. Сообщение об этом появилось на страницах родственников и друзей в социальных сетях.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Сибай спецоперация Погибшие на Украине
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