В Сибае похоронили солиста филармонии Ильнара Хатмуллина
11:34, 10 июл 2023
В Башкирии попрощались с 23-летним солистом филармонии Ильнаром Хатмуллиным, который погиб в зоне проведения СВО на Украине. Церемония прощания началась с самого утра, 10 июля. Об этом на своей личной страничке в соцсетях сообщила друг семьи Л. Каримова.
Ильнара Хатмуллина призвали на спецоперацию во время частичной мобилизации осенью прошлого года. 28 июня 2023 года, боец получил ранение и его госпитализировали, однако из-за множества осколочных ранений спасти его не удалось.
В феврале текущего года у Ильнара родился сын и он приезжал в краткосрочный отпуск, чтобы его увидеть.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в зоне СВО пропал артист ансамбля «Сибай» Ильнар Хатмуллин. Сообщение об этом появилось на страницах родственников и друзей в социальных сетях.
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