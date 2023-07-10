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Когда в Башкирии спадет аномальная жара: прогноз синоптиков

Когда в Башкирии спадет аномальная жара: прогноз синоптиков

13:46, 10 июл 2023

В Башкирии наблюдается аномально высокая температура воздуха. Ранее издание Newsbash сообщало о том, что регион в настоящее время находится в зоне влияния антициклона.



Согласно информации синоптиков Башгидрометцентра, в РБ прогнозируется резкое падение температуры посреди текущей недели. В среду, 12 июля, ожидается облачная погода с дождями. В дневные часы температура воздуха составит +31 °C, после захода солнца - до +20 °C.

В четверг, 13 июля, показания термометров остановятся на отметке +24 °C днем и до +18 °C ночью. Прогнозируется слабая облачность и небольшие осадки.


В пятницу, 14 июля, метеорологи прогнозируют облачную погоду с дождями. В дневное время станет еще прохладнее - до +22 °C, а ночью - до +15 °C.

В субботу и воскресенье, 15 и 16 июля, температурный фон стабилизируется до комфортных +25…+26 °C днем, и +17…+18 °C ночью.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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