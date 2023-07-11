В Башкирии 11 июля прогнозируется аномальная жара до +40 градусов

00:27, 11 июл 2023

Во вторник, 11 июля, в Башкортостане прогнозируется аномально жаркая погода. Эту информацию сообщили в пресс-центре республиканского МЧС.







По прогнозу синоптиков, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Подует ветер южных и юго-восточных направлений, скорость которого будет достигать 5-10 м/с, а в течение дня в ряде районов возможны порывы до 18 м/с.



Ночью температура воздуха составит от +20 до +25 градусов по Цельсию, в отдельных районах до +15 градусов. В дневные часы ожидается знойная жара от +34 до +37 градусов, местами столбики термометров покажут значения от +38 до +40 градусов.

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Автор: Семен Подгорный