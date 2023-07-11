В Башкирии 12 июля прогнозируются грозы, град и шквалистый ветер
22:42, 11 июл 2023
В среду, 12 июля, в Башкортостане начнется снижение температуры после жаркой погоды, но ожидаются интенсивные осадки и порывистый ветер. Прогноз погоды опубликовало республиканское отделение МЧС.
Ожидается облачная погода с прояснениями. В ряде районов выпадут небольшие осадки с грозами, днем возможен град. Подует юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с, местами возможны порывы до 20-25 м/с. Температура воздуха будет колебаться в пределах от +25 до +30 градусов.
На автомобильных дорогах ночью и утром местами может возникнуть дымка, видимость при этом ухудшится до 1-2 километров. В ряде мест по всей республике сохранится высокая опасность возникновения пожаров.
Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik
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