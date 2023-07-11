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Гульназ Асаева вспомнила о сложном периоде своей жизни

Гульназ Асаева вспомнила о сложном периоде своей жизни

23:16, 11 июл 2023

Певица из Башкортостана Гульназ Асаева, поделилась своими переживаниями об одном из самых трудных периодов своей жизни - беременности и послеродовом состоянии. Популярная исполнительница рассказала об этом в своих социальных сетях.



– Я абсолютно не была готова к родам и погрузилась в серьезную депрессию из-за ощущения, что не справлюсь с этим, с лишним весом, уставшим видом и недостатком энергии. Через месяц я потеряла самого близкого и родного человека - моего кортатая. В общем, было очень тяжело, но мы справились, – подчеркнула Асаева.

Молодая женщина отметила, что ее муж Вильдан помог ей преодолеть эту сложную жизненную ситуацию, находясь рядом и поддерживая.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Гульназ Асаева
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