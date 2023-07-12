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Блогер Рустам Набиев заявил об угрозах родственников погибших при обрушении казармы

Блогер Рустам Набиев заявил об угрозах родственников погибших при обрушении казармы

12:07, 12 июл 2023

Уфимский блогер Рустам Набиев поделился информацией об угрозах, которые отправляли ему родственники погибших при обрушении казармы. В преддверии восьмой годовщины трагедии в Омске он опубликовал пост в социальных сетях, вспоминая тот роковой день. Набиев сообщил, что для него это эмоциональный день – «слезы сами наворачиваются» и «накрывало пять раз».



Уфимец откровенно признался в ощущении вины: «Я остался в живых, а 24 человека нет». Блогер отметил, что родители погибших военнослужащих желали ему смерти. Он не осуждает их за это, утверждая, что «высшие силы все за него решили», добавив, что ему от этого не легче.


Напомним, что 12 июля 2015 года в городе Омск произошло обрушение казармы, в которой находились 337 солдат-срочников, из которых 24 погибли, а 21 попали в больницу. Причиной происшествия назвали недочеты в строительстве.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Уфа Набиев Рустам
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