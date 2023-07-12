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В Башкирии 13 июля ожидаются грозы и похолодание до +10 градусов

В Башкирии 13 июля ожидаются грозы и похолодание до +10 градусов

21:39, 12 июл 2023

В четверг, 13 июля, в Башкирии прогнозируются дожди и понижение температуры. Такую информацию сообщили в региональном МЧС.

Жителей Башкортостана ожидает пасмурная погода с прояснениями. В течение ночи в ряде районов возможны кратковременные дожди с грозами, а днем они охватят всю территорию РБ. Скорость юго-западного ветра составит 8-13 м/с, местами порывы будут достигать значений до 15-20 м/с.

Ночью температура воздуха будет держаться на отметке +10 до +15 градусов, в течение дня – от +21 до +26 градусов.

На дорогах видимость не ухудшится. Местами сохранится высокий риск возникновения пожаров.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik
Теги: погода
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