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В Башкирии простились с погибшим в СВО Максимом Семеновым

В Башкирии простились с погибшим в СВО Максимом Семеновым

12:26, 14 июл 2023

Под Уфой в четверг, 13 июля, в последний путь проводили погибшего в зоне проведения СВО на Украине Максима Семенова. Новость о его гибели была опубликована главой района Николаем Ельниковым в социальных сетях.



«Выражаю искренние соболезнования маме Наталье Михайловне, сестре Оксане Константиновне, супруге Руфине Фаритовне. Особенно тяжело, когда уходят такие достойные парни. Мы не сможем восполнить в полной мере эту тяжёлую утрату. Но мы всегда будем рядом и всегда готовы помочь. Вечная память герою», — написал чиновник.

За отвагу, самоотверженность и мужество Максиму Семенову посмертно присужден орден Мужества. Награду передали его сыну.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Уфимский район спецоперация Погибшие на Украине
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