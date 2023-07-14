В зоне СВО погиб уроженец Башкирии Ильгизар Ахкямов

13:29, 14 июл 2023

В Башкирии простились с погибшим в зоне проведения СВО на Украине уроженцем Мечетлинского района республики Ильгизаром Ахкямовым. Информацию об этом на своей личной страничке в социальных сетях разместил руководитель муниципалитета Анис Асадуллин.



Ильгизар родился в населенном пункте Аюпово и с самого детства мечтал о карьере военного. Он успешно окончил высшее военное командное училище в Новосибирске и был командиром взвода разведроты.



«Ильгизар Вагизович до конца своей жизни остался верен военной присяге и погиб в бою, навеки прославив честь офицера Российской Армии. Его подвиг, яркая биография, героизм и служение Отечеству навсегда будут вписаны в историю, память о нём мы будем бережно хранить. Выражаю искренние соболезнования семье, родным и близким! Вечная слава и вечная память офицеру!», - написал чиновник.



За проявленную отвагу, мужество и самоотверженность, военнослужащего посмертно наградили орденом Мужества.



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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети