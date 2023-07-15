В Башкирии в ближайшие несколько дней сохранится дождливая погода с грозами

22:53, 15 июл 2023

Синоптики Башгидрометцентра рассказали о характере погоды в Башкортостане в период с 16 по 18 июля. Согласно их прогнозу в республике ожидается неблагоприятная погода с дождями и грозами. Температура воздуха в ближайшие несколько дней будет умеренной и составит около +25 градусов.







В воскресенье, 16 июля, прогнозируются дожди с грозами. Скорость ветра будет умеренной, однако в отдельных районах возможны порывы до сильного. Ночью ожидается температура около +9…+14 градусов, в дневное время она поднимется до +20…+25 градусов.



Рабочая неделя начнется с дождей. Ветер сохранится умеренной силы. После захода солнца температура воздуха будет колебаться в пределах +11…+16 градусов, а днем ожидается от +19 до +24 градусов.





Во вторник, 18 июля, ожидаются грозы. Ветер также будет умеренным. Ночью температура воздуха составит +11… +16 градусов, днем столбики термометров покажут значения от +19 до +24 градусов.

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Фото: freepik