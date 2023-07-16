Гульназ Асаевой готовится к серьезной операции

15:34, 16 июл 2023

Знаменитая певица из Башкирии Гульназ Асаева с грустью объявила о предстоящей операции. В своем сообщении в социальных сетях она поделилась, что 22 июля отправится на прием к уфимскому врачу.



"У меня назначена плановая операция. Это не совсем пластическая операция, но все равно требующая срочного вмешательства. Я надеюсь, что после нее смогу ходить со спокойной душой. Сильно переживаю", - написала Гульназ.



Артистка не раскрыла подробности о том, какая ей предстоит операция. Однако добавила, что расскажет подробности позже.



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Фото: соцсети