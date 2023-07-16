Гульназ Асаевой готовится к серьезной операции

Знаменитая певица из Башкирии Гульназ Асаева с грустью объявила о предстоящей операции. В своем сообщении в социальных сетях она поделилась, что 22 июля отправится на прием к уфимскому врачу.
"У меня назначена плановая операция. Это не совсем пластическая операция, но все равно требующая срочного вмешательства. Я надеюсь, что после нее смогу ходить со спокойной душой. Сильно переживаю", - написала Гульназ.
Артистка не раскрыла подробности о том, какая ей предстоит операция. Однако добавила, что расскажет подробности позже.