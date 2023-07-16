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В Башкирии новая рабочая неделя начнется с дождя и гроз

В Башкирии новая рабочая неделя начнется с дождя и гроз

22:17, 16 июл 2023

Новая рабочая неделя в Башкортостане начнется с непогоды. Согласно данным метеорологов в понедельник, 17 июля, в большинстве районов республики ожидаются сильные дожди, сопровождающиеся грозами, молниями и шквалистым восточным ветром. В некоторых местах порывы ветра достигнут скорости 16-18 м/с, что увеличит риск возникновения пожаров в регионе. Тем не менее, дневная температура воздуха будет держаться в пределах +19…+24 градусов.



В Уфе также прогнозируется облачная погода с дождями и грозами. Температура воздуха днем будет в пределах +22 градусов, а ночью не опустится ниже +11. Утром и вечером ожидается туман, поэтому рекомендуется избегать длительных поездок за город: видимость на дорогах снизится до 500-1000 метров.


В целом, такая дождливая, ветреная и умеренно теплая погода в Башкирии сохранится на протяжении всей недели. К выходным ожидается ясное солнце и потепление до +25 градусов.

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Автор: Семен Подгорный
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