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В Башкирии простились погибшим в ходе СВО 32-летним Булатом Юсуповым

В Башкирии простились погибшим в ходе СВО 32-летним Булатом Юсуповым

11:33, 17 июл 2023

В республике Башкортостан в последний путь проводили уроженца Гафурийского района 32-летнего Булата Юсупова, который погиб в зоне проведения спецоперации на Украине. Трагическое известие о гибели бойца сообщил на своей личной страничке в соцсетях глава местной администрации.

Булат Юсупов родился в 1991 году в населенном пункте Тугаево. После окончания школы отслужил срочную. В сентябре 2022 года его призвали для участия в СВО. Погиб в день своего рождения - 6 июля.



Прощание с Булатом Юсуповым проходило в его родной деревне. На прощание с героем собрались друзья, близкие, жители села, официальные лица.

"За проявленное мужество, отвагу и самоотверженность Булат Даутович Юсупов награжден орденом Мужества посмертно", - рассказали в администрации района.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Гафурийский район спецоперация Погибшие на Украине
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