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В Башкирии простились с погибшим в СВО Андрияном Ивановым

В Башкирии простились с погибшим в СВО Андрияном Ивановым

12:47, 17 июл 2023

В Башкирии простились с погибшим в зоне проведения спецоперации на Украине уроженцем Давлекановского района республики Андрияном Ивановым. Информацию об этом сообщил руководитель муниципалитета Ильгиз Мухамедзянов.



Андрияна Валериевича посмертно наградили орденами Мужества и генерала Минигали Шаймуратова.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким Андрияна Валериевича", - написал чиновник.


По данным издания «Асылыкуль», Иванову было 25 лет, он родился в населенном пункте Камчалытамак. У него осталась супруга и ребенок. Мужчина успешно закончил Михайловскую военную артиллерийскую академию. Принял участие в СВО с самого ее начала и погиб 21 июня 2023 года.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Давлекановском районе Башкирии простились с бойцом СВО Раилем Нигматуллиным 

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Давлекановский район спецоперация Погибшие на Украине
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