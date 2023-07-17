В Башкирии простились с погибшим в СВО Андрияном Ивановым

12:47, 17 июл 2023

В Башкирии простились с погибшим в зоне проведения спецоперации на Украине уроженцем Давлекановского района республики Андрияном Ивановым. Информацию об этом сообщил руководитель муниципалитета Ильгиз Мухамедзянов.







Андрияна Валериевича посмертно наградили орденами Мужества и генерала Минигали Шаймуратова.



"Выражаю искренние соболезнования родным и близким Андрияна Валериевича", - написал чиновник.





По данным издания «Асылыкуль», Иванову было 25 лет, он родился в населенном пункте Камчалытамак. У него осталась супруга и ребенок. Мужчина успешно закончил Михайловскую военную артиллерийскую академию. Принял участие в СВО с самого ее начала и погиб 21 июня 2023 года.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Давлекановском районе Башкирии простились с бойцом СВО Раилем Нигматуллиным

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети