Во вторник 18 июля Башкирию накроет неблагоприятная погода

22:49, 17 июл 2023

В Башкирии во вторник, 18 июля, прогнозируется неблагоприятная погода. В связи с резким ухудшением погодных условий, в регионе объявили штормовое предупреждение.



По информации синоптиков Башгидромета, в РБ ожидаются проливные дожди с грозами и ухудшение видимости на автомобильных дорогах.



В дневное время температура воздуха в столице республики достигнет +22 градусов по Цельсию. После захода солнца температура опустится до +16 градусов. Жителям настоятельно рекомендуют быть предельно осторожными и оставаться дома в случае ухудшения погоды.

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Автор: Семен Подгорный