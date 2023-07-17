Во вторник 18 июля Башкирию накроет неблагоприятная погода
22:49, 17 июл 2023
В Башкирии во вторник, 18 июля, прогнозируется неблагоприятная погода. В связи с резким ухудшением погодных условий, в регионе объявили штормовое предупреждение.
По информации синоптиков Башгидромета, в РБ ожидаются проливные дожди с грозами и ухудшение видимости на автомобильных дорогах.
В дневное время температура воздуха в столице республики достигнет +22 градусов по Цельсию. После захода солнца температура опустится до +16 градусов. Жителям настоятельно рекомендуют быть предельно осторожными и оставаться дома в случае ухудшения погоды.
Автор: Семен Подгорный
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