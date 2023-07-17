Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Во вторник 18 июля Башкирию накроет неблагоприятная погода

Во вторник 18 июля Башкирию накроет неблагоприятная погода

22:49, 17 июл 2023

В Башкирии во вторник, 18 июля, прогнозируется неблагоприятная погода. В связи с резким ухудшением погодных условий, в регионе объявили штормовое предупреждение.

По информации синоптиков Башгидромета, в РБ ожидаются проливные дожди с грозами и ухудшение видимости на автомобильных дорогах.

В дневное время температура воздуха в столице республики достигнет +22 градусов по Цельсию. После захода солнца температура опустится до +16 градусов. Жителям настоятельно рекомендуют быть предельно осторожными и оставаться дома в случае ухудшения погоды.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
Читайте также

В Башкирии 11 июля объявили штормовое предупреждение
Происшествия в Башкирии
В Башкирии 11 июля объявили штормовое предупреждение
Погода в Башкирии 26 июля 2022 года: грозы и туман
Происшествия в Башкирии
Погода в Башкирии 26 июля 2022 года: грозы и туман
В понедельник 13 марта 2023 года Башкирию накроет аномальный шторм
Общество в Башкирии
В понедельник 13 марта 2023 года Башкирию накроет аномальный шторм
Погода в Башкирии 7 июня 2022 года: в республике объявили штормовое предупреждение
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 7 июня 2022 года: в республике объявили штормовое предупреждение


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: