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В Башкирии похоронят мобилизованного из Москвы Айрата Хаматханова

В Башкирии похоронят мобилизованного из Москвы Айрата Хаматханова

23:51, 18 июл 2023

В Бураевском районе Башкирии в среду, 19 июля, простятся с погибшим в ходе спецоперации мобилизованным Айратом Хаматхановым. Глава местной администрации Рушан Гараев сообщил, что церемония прощания состоится в населенном пункте Старотукраново.



Айрат Хаматханов родился 12 сентября 1994 года в Москве. В 2012 году успешно окончил школу № 468 в столице. После этого поступил в Российский государственный аграрный университет им. Тимирязева, где получил специальность инженера-электрика. В свободное время Айрат занимался спортом и достиг значительных успехов в пауэрлифтинге и регби.

В 2016 году Айрата призвали на срочную военную службу. Демобилизовавшись, он устроился работать по специальности в ПАО «Россети». 28 сентября прошлого года его мобилизовали на спецоперацию. Боец погиб 22 мая 2023 года.


Руководитель муниципалитета отметил, что отец Айрата, Вахит Гилимзянович, уроженец населенного пункта Старотукраново, а проживал и работал в Москве. В детстве Айрат часто приезжал на родину своих родителей. Именно эту деревню он выбрал в качестве места погребения, в случае смерти.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в зоне СВО погиб 19-летний контрактник из Бураевского района Башкирии Эмиль Кашафутдинов 

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Автор: gorobzor.ru
Фото: соцсети
Теги: Бураевский район спецоперация Погибшие на Украине
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