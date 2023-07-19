Когда в Башкирии закончатся дожди
00:20, 19 июл 2023
Продолжительные осадки на территории Башкирии продолжатся до конца текущей недели. Об этом сообщили специалисты Башгидромета. По их прогнозам, дожди в регионе ожидаются повсеместно.
Тем не менее, температура воздуха в эти дни повысится до +26 градусов.
На следующей неделей дожди должны отступить и наступит сухая и теплая погода.
В среду, 19 июля, ожидаются грозы, порывы ветра и осадки в виде дождя. Дневная температура воздуха достигнет +25 градусов, а ночью столбик термометра опустится до значения +16 градусов.
Автор: Семен Подгорный
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