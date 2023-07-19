В Башкирии простились с 24-летним участником СВО Рушатом Юмагуловым
23:56, 19 июл 2023
В Башкирии похоронили жителя Гафурийского района республики Рушата Юмагулова, который погиб в зоне проведения СВО на Украине.
24-летнего молодого человека призвали осенью 2022 года по частичной мобилизации. На церемонии прощания с военнослужащим присутствовал вице-премьер правительства Республики Башкортостан Ирек Сагитов. Он передал семье погибшего госнаграды присужденные ему посмертно - ордена Мужества и генерала Шаймуратова.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в зоне проведения спецоперации погиб уроженец Гафурийского района Башкортостана Эрик Кужин.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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