Какие сюрпризы приготовила погода жителям Башкирии
00:06, 20 июл 2023
В текущем году погода в Башкортостане регулярно удивляет жителей республики своей непредсказуемостью. Прогноз на четверг, 20 июля, был представлен метеорологами Башгидромета.
Непривычная для июля прохлада пришла на смену утомительной жаре. Ждать ли нам очередной волны жаркой погоды?
Региональные синоптики отмечают, что в последний день второй декады июля ожидаются кратковременные дожди, а днем возможны грозы.
Температура воздуха в ночное время будет колебаться от +11 до +16 градусов. Днем ожидается повышение температуры до +20…+25 градусов.
Прогнозируется умеренный западный и юго-западный ветер.
Автор:
i-gazeta.com
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