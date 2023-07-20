В Башкирии простились с погибшим в СВО ветераном Сирии Алмазом Хабибуллиным

00:27, 20 июл 2023

В Башкирии в последний путь проводили уроженца города Нефтекамск Алмаза Хабибуллина, который погиб в ходе СВО на Украине. Ему было 32 года.







Алмаз Хабибуллин родился 17 сентября 1990 года. После окончания в 2005 году СОШ №11 продолжил обучение в городском ПУ №138. Затем поступил в Казанский национальный исследовательский технологический университет. Начиная с января 2014 года Алмаз трижды был контрактником. Участвовал в боевых действиях на территории Сирии, а с июня прошлого года был задействован в СВО на территории Украины.





Алмаз Хабибуллин был удостоен наград, включая медали "Участнику парада Победы 1945-2015", Суворова и "Участнику военной операции в Сирии". Он также был удостоен ордена Мужества по указу президента России.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в зоне СВО погиб 37-летний доброволец из Нефтекамска Дмитрий Ишмуратов.

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Фото: соцсети