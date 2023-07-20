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Гузель Уразову сравнили в соцсетях с обезьяной

Гузель Уразову сравнили в соцсетях с обезьяной

22:34, 20 июл 2023

Гузель Уразова, известная певица, блогер и заботливая многодетная мама, ответила на грубое оскорбление ненавистников. Один из посетителей ее страницы в социальных сетях оставил комментарий, назвав ее обезьяной. На что популярная артистка ответила с неподдельным юмором, выражая свою "благодарность" за то, что он не сравнил ее с крокодилом. Подписчики, в свою очередь, поддержали ее добродушными комментариями.



"Видимо, они и сами из зоопарка", "Лучше просто посмеяться, не стоит реагировать", "Такой человек уже обижен судьбой, лучше не отвечать", "Гузель, вы прекрасны. Продолжайте сиять своей добротой и красотой", "Пусть молча завидуют", - написали подписчики.


Гузель Уразова является Заслуженной артисткой Республики Татарстан и Башкирии. Ее творческий путь начался с победы в конкурсе "Звездочки Башкортостана", проходившем в Уфе. С 1999 года она живет в Казани вместе со своим супругом Ильдаром Хакимовым. Они занимаются воспитанием троих дочерей и сына.

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Автор: mybashkortostan.ru
Фото: Телеграм-канал @guzelurazova
Теги: Гузель Уразова
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