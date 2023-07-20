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В Башкирии похоронили 33-летнего участника СВО Ивана Желтова

В Башкирии похоронили 33-летнего участника СВО Ивана Желтова

23:30, 20 июл 2023

В Башкирии в последний путь проводили уроженца Архангельского района республики Ивана Желтова, который погиб в зоне проведения спецоперации на Украине. Информация об этом была размещена на официальном аккаунте администрации района в социальных сетях.

"Потеря близкого человека – сильнейший удар. Говоря искренне, невозможно подобрать нужные слова.  Мы глубоко соболезнуем родителям Ивана – Любови Ивановне и Николаю Леонидовичу, а также его братьям, сестре и всем родным и близким", - говорится в сообщении.



Жизнь 33-летнего бойца оборвалась 10 июля. Ивана Желтова посмертно удостоили Ордена Мужества.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Архангельском районе Башкортостана простились с погибшим в ходе СВО 27-летним Евгением Опариным.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Архангельский район спецоперация Погибшие на Украине
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