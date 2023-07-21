В зоне спецоперации без вести пропал житель Башкирии

00:01, 21 июл 2023

В зоне проведения спецоперации на Украине без вести пропал уроженец Белокатайского района Башкирии Максим Валерьевич. Информацию об этом на своей личной страничке в соцсетях передал руководитель муниципалитета Масхут Минигалин. Родственники сообщили, что связи с ним нет с 9 сентября 2022 года.







Сослуживцы пропавшего сообщили, что его подразделение попало в окружение под Изюмом, недалеко от села Веселое. Особые приметы бойца: две татуировки на спине и правой руке.



Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Максима или вам известны обстоятельства его пропажи, пожалуйста, сообщите по следующим телефонам: 112, 8(34750)2-10-02, 8(34748)3-07-10.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети