В Башкирии 21 июля похолодает до +10 градусов

00:11, 21 июл 2023

В пятницу, 21 июля, в республике Башкортостан прогнозируется туман и понижение температуры воздуха. О погоде на сегодня сообщили в региональном МЧС.



Текущая рабочая неделя будет характеризоваться переменной облачностью. Значительных осадков не прогнозируется. Скорость юго-западного ветра составит от 8 до 13 метров в секунду.



Температура воздуха после захода солнца будет колебаться в диапазоне от +10 до +15 градусов, а днем станет теплее до +21…+26 градусов.



На дорогах республики ночью и утром возможно образование тумана, что может снизить видимость до 500-1000 метров.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik