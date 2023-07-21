В Башкирии 21 июля похолодает до +10 градусов
00:11, 21 июл 2023
В пятницу, 21 июля, в республике Башкортостан прогнозируется туман и понижение температуры воздуха. О погоде на сегодня сообщили в региональном МЧС.
Текущая рабочая неделя будет характеризоваться переменной облачностью. Значительных осадков не прогнозируется. Скорость юго-западного ветра составит от 8 до 13 метров в секунду.
Температура воздуха после захода солнца будет колебаться в диапазоне от +10 до +15 градусов, а днем станет теплее до +21…+26 градусов.
На дорогах республики ночью и утром возможно образование тумана, что может снизить видимость до 500-1000 метров.
Автор: Семен Подгорный
Фото: freepik
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