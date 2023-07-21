В Башкирии в выходные прогнозируется жара и грозы
23:43, 21 июл 2023
Синоптики Башгидромета дали прогноз погоды на выходные в Башкирии. Согласно информации специалистов, в выходные по республике ожидаются опасные природные явления: ливни с грозами и порывы ветра.
В субботу, 22 июля, в Башкортостане прогнозируется высокая температура воздуха до +26 градусов. В ряде районов РБ ожидаются дожди с грозами.
Умеренный юго-западный ветер в течение дня сменит свое направление на северо-западное, местами возможны порывы до сильного. В ночное время температура воздуха будет колебаться от +11 до +16 градусов, днем – от +21 до +26 градусов.
В воскресенье, 23 июля, характер погоды существенно не изменится, однако ветер утихнет.
Автор: Семен Подгорный
Читайте также
Общество в Башкирии
В Башкирии в выходные прогнозируются грозы и град
Общество в Башкирии
В Башкирии в конце мая прогнозируются дожди с грозами
Общество в Башкирии
Синоптики рассказали о погоде в Башкирии на выходные дни
Общество в Башкирии
В выходные в Башкирии ожидаются ливни, грозы, град и сильный ветер