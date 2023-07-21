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В Башкирии в выходные прогнозируется жара и грозы

В Башкирии в выходные прогнозируется жара и грозы

23:43, 21 июл 2023

Синоптики Башгидромета дали прогноз погоды на выходные в Башкирии. Согласно информации специалистов, в выходные по республике ожидаются опасные природные явления: ливни с грозами и порывы ветра.

В субботу, 22 июля, в Башкортостане прогнозируется высокая температура воздуха до +26 градусов. В ряде районов РБ ожидаются дожди с грозами.



Умеренный юго-западный ветер в течение дня сменит свое направление на северо-западное, местами возможны порывы до сильного. В ночное время температура воздуха будет колебаться от +11 до +16 градусов, днем – от +21 до +26 градусов.

В воскресенье, 23 июля, характер погоды существенно не изменится, однако ветер утихнет.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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