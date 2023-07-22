В Башкирии простились с погибшим в СВО Дмитрием Давыдовым

12:45, 22 июл 2023

В Башкирии накануне простились с уроженцем города Сибай Дмитрием Давыдовым, который погиб в зоне проведения спецоперации на Украине. Печальное известие на своей личной страничке в соцсетях рассказал мэр Азамат Юлдашбаев.







По словам чиновника, с самого начала СВО Дмитрий Давыдов принял решение отправиться добровольцем.



"Во время краткосрочного отпуска он пришел ко мне с идеей приобретения автомобиля для своего взвода", - рассказал местный градоначальник. "Мы тогда помогли собрать недостающие средства. Удивительно то, что он отлично владел башкирским языком. Оказалось, что Дмитрий - мой земляк, родился в Баймакском районе и с детства свободно общался на двух языках".





За героизм и самоотверженность 45-летнего бойца посмертно удостоили Ордена генерала Шаймуратова. Награду вдове участника боевых действий передал вице-премьер правительства РБ Ирек Сагитов.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Сибае похоронили солиста филармонии Ильнара Хатмуллина.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети