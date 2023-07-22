Погода в Башкирии приготовила жителям приятный сюрприз

23:13, 22 июл 2023

В Республике Башкортостан ожидается улучшение метеорологических условий. Прогноз погоды на воскресенье, 23 июля, опубликовал Башгидромет.



Осадки, которые в последние дни затронули регион, постепенно уменьшатся, а температура воздуха повысится.







Согласно метеоданным специалистов, днем в воскресенье существенных осадков не прогнозируется, хотя ночью местами возможны небольшие дожди.



Температурный режим также претерпит изменения: ночные часы подарят прохладу с температурой от +10 до +15 градусов. Днем столбики термометров покажут значения от +22 до +27 градусов.



Ветер будет дуть преимущественно северо-западный, но к вечеру ожидается переход на умеренный южный.

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Автор: Семен Подгорный