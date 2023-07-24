Погода в Башкирии на понедельник, 24 июля: ожидаются ночные грозы

00:26, 24 июл 2023

В начале новой рабочей недели в некоторых районах Башкортостана пройдут небольшие осадки с грозами. Согласно данным региональных синоптиков, днем значительных осадков не прогнозируется.







Как уточнили в Башгидромете, в понедельник, 24 июля, в Башкирии подует умеренный ветер юго-западных направлений. Во время гроз возможны порывы до сильного. Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от +11 до +16 градусов по Цельсию, а в течение дня поднимется до +21…+26 градусов.



Согласно информации, предоставленной сервисом Гисметео, в Уфе осадков не предвидится. После захода солнца температура воздуха будет держаться в пределах +16…+17 градусов, а в течение дня поднимется до +22…+25 градусов.

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Фото: freepik