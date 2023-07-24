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В Башкирии 25 июля прогнозируются грозы и потепление до +28 градусов

В Башкирии 25 июля прогнозируются грозы и потепление до +28 градусов

23:30, 24 июл 2023

Во вторник, 25 июля, в Башкортостане прогнозируется потепление, возможны осадки, сообщает республиканское МЧС.

В этот день будет преимущественно облачная погода с прояснениями. В отдельных районах выпадут небольшие осадки с грозами. Ветер будет дуть с юго-запада и запада со скоростью от 2 до 7 м/с, а в течение дня его порывы могут достигать 14 м/с.



Ночью ожидается небольшое понижение до +11…+16 градусов, в горных районах до +6 градусов. Днем температура повысится и составит от +23 до +28 градусов.

На некоторых участках автодорог ночью и утром может образоваться туман, что снизит видимость до 500-1000 метров.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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