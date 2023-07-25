В Башкирии похоронили участника СВО Данила Закирова
12:00, 25 июл 2023
В Башкирии простились с уроженцем Гафурийского района республики Данилом Закировым, погибшим в зоне проведения спецоперации на Украине. Информацию об этом на своей личной страничке в соцсетях передал руководитель муниципалитета Фанзиль Чингизов.
"Невозможно смириться с горем, когда погибают молодые ребята, у которых должно было быть все впереди. Но они уходят. Уходят Героями. Именно такие парни олицетворяют силу и мощь народа России, гордость и честь наших дедов и прадедов", – написал чиновник.
Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Гафурийском районе Башкортостана простились с 24-летним участником СВО Рушатом Юмагуловым.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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