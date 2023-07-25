В Башкирии 26 июля ожидаются грозы и потепление до +29 градусов

22:20, 25 июл 2023

В среду, 26 июля, в республике Башкортостан прогнозируется жара с дождями. Подробности опубликовали специалисты республиканского МЧС.



В этот день жителей региона ждет облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Подует слабый ветер, днем до 5-10 м/с.



После захода солнца показания термометров опустятся до +11…+16 градусов, в горных районах до +7 градусов. Днем температура повысится до +24…+29 градусов.



На некоторых участках автодорог ночью и утром возможен туман, который снизит видимость до 500-1000 метров.

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Автор: се