22:44, 26 июл 2023

Array ( [title] => В СВО погиб многодетный отец-одиночка из Башкирии [description] => В зоне проведения СВО на Украине погиб уроженец Караидельского района Башкирии Ринат Исламов. [keywords] => [header_title] => Ринат Исламов из Кааридельского района погиб в СВО - Альбом памяти погибших из Башкирии на Украине )









В зоне проведения СВО на Украине погиб уроженец Караидельского района Башкирии Ринат Исламов. Печальную новость в среду, 26 июля, сообщил руководитель муниципалитета Айдар Шайдуллин.

Чиновник рассказал, что 45-летний мужчина проживал в населенном пункте Абызово. В ходе мобилизации осенью прошлого года Ринат хотел отправиться на спецоперацию добровольцем, но его не взяли, так как на воспитании у него находились трое несовершеннолетних детей. Однако это не остановило мужчину и ему все же удалось отправиться на фронт после подачи заявки через портал «Госуслуги».





"Ринат проявил себя как добрый, позитивный и отзывчивый гражданин, всегда готовый оказать помощь", - поделился глава района в своем сообщении.



Ранее издание Newsbash сообщало о том, что Караидельском районе РБ попрощались с погибшим в ходе спецоперации Вадимом Ахметовым.





Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети