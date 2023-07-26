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В СВО погиб многодетный отец-одиночка из Башкирии

В СВО погиб многодетный отец-одиночка из Башкирии

22:44, 26 июл 2023 В зоне проведения СВО на Украине погиб уроженец Караидельского района Башкирии Ринат Исламов. Печальную новость в среду, 26 июля, сообщил руководитель муниципалитета Айдар Шайдуллин.


Чиновник рассказал, что 45-летний мужчина проживал в населенном пункте Абызово. В ходе мобилизации осенью прошлого года Ринат хотел отправиться на спецоперацию добровольцем, но его не взяли, так как на воспитании у него находились трое несовершеннолетних детей. Однако это не остановило мужчину и ему все же удалось отправиться на фронт после подачи заявки через портал «Госуслуги». 


"Ринат проявил себя как добрый, позитивный и отзывчивый гражданин, всегда готовый оказать помощь", - поделился глава района в своем сообщении.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что Караидельском районе РБ попрощались с погибшим в ходе спецоперации Вадимом Ахметовым.


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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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