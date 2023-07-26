Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Башкирии 27 июля прогнозируются грозы и жара до +33 градусов

В Башкирии 27 июля прогнозируются грозы и жара до +33 градусов

23:19, 26 июл 2023 В четверг, 27 июля, согласно прогнозам синоптиков Башгидромета, жителей Башкирии ожидает жаркая погода.

Республиканская метеослужба сообщает, что в отдельных районах Башкортостана возможны небольшие дожди с грозами, ночью осадков не прогнозируется.


Температура воздуха после захода солнца составит от +13 до +18 градусов, в некоторых районах может опуститься до +8 градусов. В дневное время столбики термометров покажут значения от +28 до +33 градусов.

Подует умеренный ветер юго-западных и западных направлений.

Жаркая погода сохранится и в последующие дни. В пятницу, 28 июля, ожидается температура воздуха от +28 до +33 градусов.


Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
Читайте также

В Башкирии в ближайшие несколько дней сохранится дождливая погода с грозами
Общество в Башкирии
В Башкирии в ближайшие несколько дней сохранится дождливая погода с грозами
В Башкирии 11 июля прогнозируется аномальная жара до +40 градусов
Общество в Башкирии
В Башкирии 11 июля прогнозируется аномальная жара до +40 градусов
В Башкирии в конце мая прогнозируются дожди с грозами
Общество в Башкирии
В Башкирии в конце мая прогнозируются дожди с грозами
В ближайшие дни в Башкирии будет жарко
Общество в Башкирии
В ближайшие дни в Башкирии будет жарко


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: