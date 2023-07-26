23:19, 26 июл 2023

Array ( [title] => В Башкирии 27 июля прогнозируются грозы и жара до +33 градусов [description] => В четверг, 27 июля, согласно прогнозам синоптиков Башгидромета, жителей Башкирии ожидает жаркая погода. [keywords] => [header_title] => В Башкирии 27 июля прогнозируются грозы и жара до +33 градусов - Погода )









В четверг, 27 июля, согласно прогнозам синоптиков Башгидромета, жителей Башкирии ожидает жаркая погода.Республиканская метеослужба сообщает, что в отдельных районах Башкортостана возможны небольшие дожди с грозами, ночью осадков не прогнозируется.

Температура воздуха после захода солнца составит от +13 до +18 градусов, в некоторых районах может опуститься до +8 градусов. В дневное время столбики термометров покажут значения от +28 до +33 градусов.



Подует умеренный ветер юго-западных и западных направлений.



Жаркая погода сохранится и в последующие дни. В пятницу, 28 июля, ожидается температура воздуха от +28 до +33 градусов.





Автор: Семен Подгорный