В Башкирии 27 июля прогнозируются грозы и жара до +33 градусов
23:19, 26 июл 2023 В четверг, 27 июля, согласно прогнозам синоптиков Башгидромета, жителей Башкирии ожидает жаркая погода.
Республиканская метеослужба сообщает, что в отдельных районах Башкортостана возможны небольшие дожди с грозами, ночью осадков не прогнозируется.
Температура воздуха после захода солнца составит от +13 до +18 градусов, в некоторых районах может опуститься до +8 градусов. В дневное время столбики термометров покажут значения от +28 до +33 градусов.
Подует умеренный ветер юго-западных и западных направлений.
Жаркая погода сохранится и в последующие дни. В пятницу, 28 июля, ожидается температура воздуха от +28 до +33 градусов.
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Автор: Семен Подгорный
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