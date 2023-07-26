Жители Башкирии возмутились туристами из Оренбурга, которые мыли машину на озере Талкас
23:30, 26 июл 2023 В Башкирии недовольство местных жителей вызвала пара туристов, которая решила помыть свой внедорожник Тойота прямо возле озера Талкас. Вероятно, они были туристами из Оренбургской области, поскольку государственный номер на автомобиле принадлежал именно этому региону. Очевидцы ситуации запечатлели происходящее и опубликовали видеокадры в социальных сетях.
На записи слышно, как один из жителей подходит к туристам и интересуется, почему они моют свой автомобиль прямо у водоема.
– Мы уже второй раз проезжаем здесь, а вы все моете, – говорит голос за кадром. – Ведь есть автомойка в городе. Нужно было доехать до нее, а не мыть автомобиль прямо на озере.
Озеро Талкас, являющееся памятником природы, расположено в Баймакском районе Башкортостана. В прошлом году глава РБ Радий Хабиров даже издал указ о создании охранной зоны вокруг данного водоема.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
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