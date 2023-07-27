В Башкирии прогнозируется аномально жаркая погода

22:42, 27 июл 2023





Автор: Семен Подгорный

На территории Башкортостана прогнозируется необычайно жаркая погода. Температура воздуха повысится +35°C. Вместе с тем, в некоторых районах республики возможны дожди с грозами.Согласно информации предоставленной Башгидромета, температура воздуха в ночные часы будет держаться на отметке +15…+20°C, местами может опуститься до +10°C. Днем воздух прогреется до +30…+35°C. Местами возможны небольшие дожди и грозы.Ветер будет дуть сначала с запада, а затем сменит направление на юго-восток и восток. Ночью он будет слабым, а днем умеренным.