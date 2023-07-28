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В Уфе простились с погибшим в СВО 30-летним офицером-разведчиком

В Уфе простились с погибшим в СВО 30-летним офицером-разведчиком

16:04, 28 июл 2023

В Башкирии в пятницу, 28 июля, в последний путь проводили жителя Уфы Руслана Попова, который погиб в зоне проведения спецоперации на Украине.

Попрощаться младшим лейтенантом, командовавшим отделением глубинной разведки, пришли глава РБ Радий Хабиров, вице-премьер республиканского правительства Ирек Сагитов, военком Михаил Блажевич, мэр столицы Ратмир Мавлиев, а также товарищи военнослужащего и уфимцы.

Руководитель региона передал родителям Игорю и Светлане Поповым орден генерала Шаймуратова, которым был посмертно удостоен Руслан. Указом Путина за героизм, проявленный при исполнении воинского долга, Попова посмертно наградили вторым орденом Мужества.

Офицера похоронили на Южном кладбище города.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: Башинформ
Теги: Уфа спецоперация Погибшие на Украине
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