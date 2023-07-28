Башкирию 29 июля вновь накроет аномальная жара

23:37, 28 июл 2023

В Башкортостан в очередной раз придет аномальная жара. Детальный прогноз погоды был предоставлен региональными синоптиками.

Согласно информации Башгидромета, в субботу, 29 июля, на территории республики прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночное время температура воздуха будет составлять от +15 до +20°C, в некоторых районах до +10°C. В течение дня температура поднимется до +30…+35°C.

Подует слабый восточный ветер.

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный