Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

Башкирию 29 июля вновь накроет аномальная жара

Башкирию 29 июля вновь накроет аномальная жара

23:37, 28 июл 2023

В Башкортостан в очередной раз придет аномальная жара. Детальный прогноз погоды был предоставлен региональными синоптиками.

Согласно информации Башгидромета, в субботу, 29 июля, на территории республики прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночное время температура воздуха будет составлять от +15 до +20°C, в некоторых районах до +10°C. В течение дня температура поднимется до +30…+35°C.

Подует слабый восточный ветер.

Вступайте в нашу группу ВКонтакте, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
Читайте также

В Башкирии прогнозируется аномальная жара
Общество в Башкирии
В Башкирии прогнозируется аномальная жара
В Башкирии 11 июля прогнозируется аномальная жара до +40 градусов
Общество в Башкирии
В Башкирии 11 июля прогнозируется аномальная жара до +40 градусов
В Башкирию придет настоящая жара
Общество в Башкирии
В Башкирию придет настоящая жара
В Башкирии в выходные прогнозируется жара и грозы
Общество в Башкирии
В Башкирии в выходные прогнозируется жара и грозы


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok