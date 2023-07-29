В Уфе в парке «Кашкадан» пройдет банный фестиваль

10:41, 29 июл 2023

В субботу и воскресенье, 29 и 30 июля, в уфимском парке "Кашкадан" состоится яркий и запоминающийся банный фестиваль под названием "На Рахате". Информацию об этом распространила мэрия Уфы.

Согласно пояснениям администрации, организаторы события подготовили множество замечательных развлечений для гостей праздника. Помимо традиционного посещения бань, участники будут иметь возможность окунуться в ледяные купели, насладиться ароматными чаями с душистыми травами, поплавать в бассейнах и прокатиться на водных аттракционах. А для тех, кто любит музыку и танцы, будет организована пенная вечеринка и дискотека. Кроме того, в рамках мероприятия будут проведены чемпионаты среди опытных пар-мастеров, а также представлены новинки продукции от известных банных и строительных компаний.

Организаторы советуют посетителям прихватить с собой купальник или плавки, парео или легкую тунику, полотенце, резиновые тапочки, защитный крем от солнца, а также средства гигиены, плед и достаточное количество воды. Вход на фестиваль будет абсолютно свободным. В мэрии поделились, что в 2022 году уфимский банный праздник собрал свыше 4 тысяч участников.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik