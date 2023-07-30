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В Башкирии 30 июля ожидается дождь с грозой

В Башкирии 30 июля ожидается дождь с грозой

00:45, 30 июл 2023

Прогноз погоды на последнее воскресенье, 30 июля, был предоставлен синоптиками Гидрометцентра Башкирии. Погода в республике ухудшится.

Специалисты сообщают, что ночью в регионе не предвидится значительных осадков, однако днем в отдельных районах ожидаются небольшие дожди с грозами. В светлое время суток может усилиться ветер с востока.

После захода солнца температура воздуха составит от +15 до +20 градусов, местами возможно похолодание до +10 градусов. В течение дня ожидается жара с температурой от +30 до +35 градусов.

Накануне метеорологи предупредили о приближении похолодания в Уфе.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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