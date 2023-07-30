В ходе СВО погиб житель Башкирии Ильхам Баков

13:16, 30 июл 2023

В социальных сетях глава Караидельского района Башкирии Айдар Шайдуллин, рассказал о гибели на СВО уроженца населенного пункта Байкибашево Ильхама Гильфановича Бакова.

Ильхам Гильфанович родился 30 ноября 1973 года. Окончив в 1989 году местную школу, он поступил в профтехучилище села Аскино. Работал водителем в колхозе им. Фрунзе. Был участником боевых действий в Республике Чечня.

В 1996 году Баков обосновался в Кыргызстане, завел семью, в которой воспитывались трое сыновей. В 2004 году Ильхам вместе с семьей вернулся в Башкортостан. Вместе с женой открыли свой бизнес.

С июня 2023 года в составе добровольцев отряда «Ахмат», мужчина принял участие в СВО. Гибель Ильхама стала большим ударом для его семьи и всех, кто знал его.

Ранее издание Newsbash.ru сообщало о том, что в СВО погиб многодетный отец-одиночка из Караидельского района Башкортостана.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети