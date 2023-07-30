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В МЧС по Башкирии предупредили о грозе и ураганном ветре

В МЧС по Башкирии предупредили о грозе и ураганном ветре

18:26, 30 июл 2023

Согласно информации, предоставленной МЧС по Башкортостану, в ближайшие сутки в регионе ожидается неблагоприятная погода. Экстренные службы объявили штормовое предупреждение.

Согласно сообщению метеорологов, на которое ссылается спасательное ведомство, ожидается небольшая облачность, в некоторых районах кратковременные дожди с грозами. Ночью подует юго-восточный ветер со скоростью от 3 до 8 м/с, днем — юго-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду. Местами возможны порывы ветра до 15-20 м/с.

Температура воздуха в ночь на понедельник, 31 июля, составит +16 до +21 градуса, местами она снизится до +11 градусов. В дневное время столбики термометров покажут значения от +25 до +30 градусов.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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