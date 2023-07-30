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В Башкирии 31 июля прогнозируются дожди с грозами

В Башкирии 31 июля прогнозируются дожди с грозами

22:42, 30 июл 2023

Согласно информации, предоставленной Башгидрометцентром, в понедельник, 31 июля, в Башкирии прогнозируются небольшие дожди с грозами. Синоптики предупреждают о резком усилении скорости ветра, который ночью будет дуть с юго-востока, а днем — с юго-запада.

После захода солнца температура воздуха будет колебаться от +16 до +21 градуса, местами может опуститься до +11 градусов. В дневное время ожидается повышение температуры до +25, +30 градусов.

Напомним, накануне МЧС по Башкортостану объявило штормовое предупреждение в связи с приближающимся ураганным ветром. По последним данным синоптиков, скорость ветра ожидается в пределах 22-27 м/с.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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