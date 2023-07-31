В ходе СВО погиб уроженец Башкирии Николай Привалов

15:44, 31 июл 2023

В Башкирии простились с уроженцем населенного пункта Никольское Нуримановского района республики Николаем Приваловым, который погиб в зоне проведения спецоперации на Украине. Информацию об этом разместили в социальных сетях.

«Скорбим и выражаем глубокие соболезнования родным и близким Николая Сергеевича», — говорится в сообщении.

Прощание с военнослужащим состоялось в понедельник, 31 июля, перед Никольским СДК.

Ранее издание Newsbash сообщало о том, что в Нуримановском районе Башкортостана простились с погибшим в СВО Флоридом Ихсановым.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети