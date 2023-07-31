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В честь Алмаза Сафина в Башкирии будет сформирован новый батальон

В честь Алмаза Сафина в Башкирии будет сформирован новый батальон

16:01, 31 июл 2023

В Башкортостане планируют сформировать новый батальон добровольцев. Об этом, в ходе еженедельного оперативного совещания в правительстве республики, рассказал Радий Хабиров.

Военнослужащие данного подразделения будут выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции. Добровольческий батальон будет носить имя Героя РФ Алмаза Сафина.

Хабиров уточнил, что идею создания данного подразделения ему предложили ветераны организации «Боевое братство».

Ранее издание newsbash сообщало о том, что, уроженца Башкирии Алмаза Сафина посмертно удостоили звания Герой России. Он погиб в январе в ходе выполнения боевого задания. Военнослужащий получил минометное осколочное ранение, однако несмотря на это, продолжал командовать взводом десантников, благодаря чему были уничтожены танк, 2 бронированные машины и до 50 солдат ВСУ.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: спецоперация батальон имени Сафина
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