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Погода в Башкирии преподнесет очередной сюрприз

Погода в Башкирии преподнесет очередной сюрприз

22:36, 01 авг 2023

Погода в Башкортостане вновь преподнесёт неожиданные сюрпризы. Согласно прогнозу республиканских синоптиков в среду, 2 августа, жители испытают субтропические погодные условия, сопровождаемые зноем и дождями.

В этот день местами будут наблюдаться кратковременные осадки с грозами.

Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +11 до +16 градусов, в то время как в течение дня он прогреется до +23…+28 градусов.

Подует умеренный северо-западный ветер, при грозе — порывы до сильного.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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